Ultime Notizie – Frana Ischia | Pichetto Fratin | “Servono regole | basta deroghe”

(Di martedì 29 novembre 2022) “In 12 anni sono passati 7 governi e non so quante amministrazioni, e la valutazione è andiamo a vedere caso per caso: quello che emerge è che non possiamo assolverci tutti, compresi i governi, e condannarci tutti allo stesso tempo. Questo paese si dia delleperché non possa sempre andare in deroga e perché si possa avere la certezza dei percorsi”. Lo afferma a Omnibus su La7 il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto. Il problema non sono neanche le risorse: “Non è neanche una questione di fondi – osserva – perché i fondi ci sono e anche i condoni nascono in alcuni casi da un blocco del sistema e da una illegalità amministrativa che sta andando avanti”. Il ministro ritorna poi sulle polemiche seguite alle sue dichiarazioni di ieri sulla necessità di “mettere in galera” i sindaci che non ...

Il Sole 24 ORE

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 2 dicembre c è sciopero ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 2 dicembre c è sciopero ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina ultime notizie. Ambasciatore russo in Vaticano protesta per le parole del Papa Gli Oranje di Van Gaal a caccia della vittoria per assicurarsi il primo posto nel girone, per la selezione guidata da Felix Sanchez ultima occasione per regalare un sorriso al pubblico di casa ...A colpi di Pennarello festeggia la riapertura, con una nuova gestione, de La Magione del Tau, domenica 4 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 18. Appuntamento da non perdere, quindi, per gli appassionati ...