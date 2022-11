UFFICIALE Juventus | c’è l’annuncio sul nuovo presidente del club

Dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e dell'intero CDA della, arriva l'indicazione della Exor per il nuovo presidenteDopo le dimissioni di ieri del CDA della, incluso il presidente Andrea Agnelli, ormai ex, arriva stamani il comunicato della Exor, la holding alle spalle del club bianconero. Andrea Agnelli e John Elkann © LaPresseIl comunicato ...Maurizio Scanavino Scanavino nuovo direttore generale Maurizio Scanavino è il nuovo direttore generale della. La nomina diventanella giornata cruciale per la società bianconera, ...Novità importanti in casa Juventus: dopo le dimissioni del Cda bianconero, è stato scelto il nuovo presidente come rivelato da Exor Pochi minuti fa è apparso il comunicato per la decisione sul nuovo ...Per la Juventus è anche la fine di un’epoca costellata di successi, con la vittoria di nove scudetti. La notizia è stata confermata dalla società, che è quotata in borsa, con una nota ufficiale. «I ...