Ucraina | Russia | “Non escluso scambio prigionieri con Usa entro l’anno”

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – Lanon esclude un nuovodicon gli Stati Unitila fine del. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov, affermando che ”c’è sempre la possibilità” di unodi detenuti con Washington. Citato dalla Ria Novosti, il vice di Sergei Lavrov ha affermato che ”sfortunatamente ci sono state diverse situazioni in precedenza che sembravano portare a una situazione favorevole allo. Questo non è successo. Ma sto solo parlando di esperienze precedenti”. Ryabkov ha poi aggiunto di voler ”sottolineare che se ciò accadesse, senza dubbio manderebbe un segnale positivo che non tutto è senza speranza nelle relazioni russo-americane”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

di Vincenzo Scianni Gentile Redazione, Gentili Utenti, considerando che la maggioranza degli italiani è contraria alla soluzione bellica del conflitto, o meglio- Nato, e che la stessa maggioranza è favorevole ad una soluzione diplomatica come più volte suggerito e raccomandato anche dal prof. Alessandro Orsini , vorrei ...Uno scenario in cui di fatto tre elementi fondamentali che sono la politica monetaria della Banca centrale europea, la crisi dovuta al conflittoe l'impatto che questa puù avere sul ...Niente invio delle armi in Ucraina . L'emendamento (che riguardava Nato e Servizio sanitario in Calabria) tanto contestato, e spuntato ieri ...Il ministero dell'Interno della Russia lancia un allarme perché scarseggia un tipo di stampante necessario a produrre documenti d'identità e la carenza è da collegare alle sanzioni imposte per il conf ...