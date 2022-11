Ucraina | Kiev ripiomba nel buio | “Possiamo garantire la corrente massimo 6 ore al giorno”

(Di martedì 29 novembre 2022) Dopo aver accolto “con favore” la volontà espressa da Papa Francesco di svolgere un ruolo da mediatore tra le parti del conflitto, la Russia ha protestato contro le parole del pontefice apparse questa mattina sui giornali statunitensi che parlano di “crudeltà” da parte delle truppe del Cremlino commesse in. L’ambasciatore russo in Vaticano Aleksander Avdeev ha espresso “indignazione per tali insinuazioni” e ha “notato che nulla può scuotere la coesione e l’unità del popolo russo multinazionale”. Alla rivista dei gesuiti d’America il Papa aveva usato parole forti per condannare l’atteggiamento di Mosca, che ha parlato di “perversione della verità”. Intanto però la popolazionecontinua a patire le conseguenze della guerra. Oggi la capitalesarà nuovamente senza elettricità per via dei danni alle infrastrutture ...

"Sosterremo l'fino alla fine, non ci tireremo indietro". Parole che erano attese da, pronunciate stamattina dal segretario generale della Nato Stoltenberg parlando a Bucarest dove oggi si riuniscono i ...Quindi si tratta di aumentare il sostegno pratico alla Moldavia e anche di mandare il chiaro messaggio che questa guerra non deve allargarsi al di là dell''. In giornata il sindacoVitali ...Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina lo scorso febbraio, Vladimir Putin avrebbe perso più di 1.500 ufficiali militari tra cui 160 generali e colonnelli. Il dato riportato ...Daniele Lazzeri, chairman del think-tank “Il nodo di Gordio”, in un colloquio apparso su Mowmag, interviene sul tema del conflitto in Ucraina ma non solo ... se davvero valga la pena morire per Kiev.