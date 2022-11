Ucraina | Kiev avverte | ' 84 navi da guerra russe pronte a combattere nel Mediterraneo'

(Di martedì 29 novembre 2022)dacon un totale di 84 missili da crociera di tipo Kalibr sonoal combattimento nel Mar Nero e nel Mar: è l'allarme lanciato dalla Marina, come ...

Si è di nuovo scatenato il caos politico sull' invio di armi all', dopo la decisione della ... che poco ha a che vedere col sostegno ae che, così, accelera i tempi della decisione senza ...... Berlino: distruzione infrastrutture è crimine guerra 13:44, navi russe con 84 missili in Mar Nero e Mediterraneo 11:27 Piano blackout non funziona,oggi ripiomba nel buio 10:05: ..."Nel Mar Nero ci sono 12 navi da guerra nemiche, tra cui una portamissili di tipo Kalibr con una raffica totale di otto missili pronte al combattimento", dice il report. Nel Mediterraneo sono presenti ...“Era giusto dare all’Ucraina la possibilità di difendersi”, dice l’onorevole, e già solo nell’utilizzo dei tempi verbali fa capire che quel tempo è finito, che Kiev si è difesa abbastanza e che “le ...