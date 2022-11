Ucraina | arrestato vice sindaco di Kherson per presunto collaborazionismo

2022 - 11 - 29 16:26:18vice sindaco di Kherson per presunto collaborazionismo Le autorità ucraine hannoil vice sindaco della città meridionale liberata di Kherson Vladimir Pepel, sospettato di ...... mentre dal 2015 al 2016 è stato anche governatore della regionedi Odessa . Saakashvili ... alla vigilia delle elezioni locali di inizio ottobre, è tornato in Georgia ed è stato. Lui ...Kiev, 29 nov. (Adnkronos) - Le autorità ucraine hanno arrestato il vice sindaco della città meridionale liberata di Kherson Vladimir Pepel, sospettato di collaborazionismo con le truppe ...La first lady ucraina, Olena Zelenska, in visita a Londra, ha esortato a non dimenticare la guerra a Natale. "Speriamo che l'avvicinarsi del periodo natalizio ...