Uccisa nel Napoletano | il padre di Rosa Alfieri | “Trovai mia figlia morta”

(Di martedì 29 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono entrato nella casa dell’imputato, ho visto il cellulare di miaa terra e poi, appena dopo, nel bagno, con la testa nel piatto doccia, un fazzoletto in bocca e una sciarpa intorno al collo”. Fino a quel momento era stata fluida la deposizione di Vincenzodi, la 23enne strangolata lo scorso febbraio a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, nell’abitazione del vicino di casa Elpidio D’Ambra, il 31enne reo confesso dell’omicidio volontario della ragazza. Davanti alla Corte di Assise di Napoli non riesce a trattenere le lacrime quando gli tocca descrivere il ritrovamento dellasenza vita. Si ferma, batte una mano sul tavolino, e gli occhi si riempiono di lacrime. Si avvicina un agente della Penitenziaria che gli porge un ...

