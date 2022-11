Trovata senza vita a Latina | la donna morta probabilmente per un malore

(Di martedì 29 novembre 2022) S’infittisce il mistero attorno alla morte di una, che nella giornata di ieri è stata scopertanel proprio appartamento in affitto. A lanciare l’allarme è stato un familiare della deceduta, che non sentiva la signora da parecchie ore. Infatti, laviveva in una parte di territorio spopolato nei mesi invernale, che oggettivamente la rendevano più isolata e con pochi contatti sociali con il proprio vicinato nella nuova casa. Le ipotesi sullaPotrebbero essere molteplici le condizioni che hanno portato alla morte una ragazza 37enne dida un proprio parentenella sua casa in affitto. Di lei sappiamo poco, se non che avesse da poco divorziato dal proprio ...

latinaoggi.eu

Queste preoccupazioni della famiglia investitrice, che ora si ècostretta ad intentare una ... Il problema qui è che in un sistemaprestatore di ultima istanza, il modello di banca ...... in un'agoniafine - irreversibili conseguenze. Potrebbe interessarti anche >>> Blue,con tutte e quattro le zampette rotte: l'urlo d'aiuto Tutto questo, però, non è accaduto. E ... Trovata senza vita, giallo al lido. Disposta l'autopsia, indagini in corso Una bambolina affondata nel fango durante la frana di Casamicciola ha riacquisito il proprio "colore". Merito di una dei tanti residenti che in questi giorni sta lavorando assieme a vigili del fuoco e ...Ripete ancora una volta che non vuole fare la stampella del governo. Però arriva ad avanzare consigli a un partito della maggioranza come Forza Italia per aiutare meglio la capa dell’esecutivo a fare ...