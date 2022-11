Trasporto locale – Ferrara M5s | “La Roma-Lido è snobbata da Google | nuovo livello di disagio”

Leggi su italiasera

(Di martedì 29 novembre 2022) “Laha raggiunto undi: adesso nemmenola considera più come un mezzo di. Allo stato attuale, se chiedete aMaps come andare da Ostia a Piramide con i mezzi pubblici, vi consiglierà caldamente di prendere il bus 070 e poi farvi un pezzo di Metro B. La tratta ferroviaria? Non viene nemmeno suggerita, è troppo inaffidabile. E pensare che la Metre doveva essere un progetto di punta nel ‘rilancio’ firmato Gualtieri e Zingaretti. Invece persinoci ha messo una pietra tombale: io non ricordo di aver mai visto una cosa così nella nostra città“. Così in una nota il consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo ...