Trasporti | la Ue punta sui droni | ecco tutte le applicazioni | 145 mila posti di lavoro entro il 2030

Leggi su ildenaro

(Di martedì 29 novembre 2022) Via libera dalla Commissione Ue alla Strategia europea per i2.0, per delineare una visione per l’ulteriore sviluppo del mercato europeo dei. “Grazie all’ampio quadro normativo dell’Ue, ihanno volato in sicurezza per centinaia di migliaia di ore nei cieli europei, ad esempio rilevando le infrastrutture, monitorando le fuoriuscite di petrolio o campionando il suolo – rileva Bruxelles in una nota -. Anche i progetti sull’utilizzo deiper le consegne aeree mediche e il trasporto di campioni medici tra i servizi sanitari stanno facendo buoni progressi. L’implementazione dell’U-space nel gennaio 2023, un sistema europeo unico al mondo per gestire in sicurezza il traffico di, getterà le basi per un aumento delle operazioni”. La strategia – tecnicamente una comunicazione della ...