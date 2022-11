Traffico Roma del 29-11-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 novembre 2022) Luceverdeme li trovati all’ascolto molto ilin queste ore sulle strade della capitale troviamoin coda sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra le uscite via del Mare via Appia coda anche in interna tra l’ospedale Sant’Andrea e via Salaria è più avanti tra via della Bufalotta e via Prenestina si sta in coda su via del Foro Italico tra Farnesina e via Salaria direzione San Giovanni mentre sulla tangenziale Sira tra via Nomentana via dei Campi Sportivi verso lo stadiointenso in via della Pineta Sacchetti via Boccea sul lungo Tevere da Castel Sant’Angelo e ponte Garibaldi direzione Testaccioin coda sulla via Cristoforo Colombo in uscita dal centro altri rallentamenti in via Anastasio II ed in via di Grotta Perfetta E comunque per i dettagli di ...