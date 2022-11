Tra lavoro e vita privata | il Welfare conta sempre di più

Leggi su formiche

(Di martedì 29 novembre 2022) Si è chiusa con successo l’edizione romana delForum 2022, l’evento organizzato da Edenred Italia, che riunisce istituzioni, ceo, direttori e manager delle risorse umane, opinion leader, ricercatori ed esperti, per fare il punto sul ruolo delaziendale nel nostro Paese. L’appuntamento, tenutosi nelle sale de La Lanterna a Roma, ha visto un alternarsi di speech e tavole rotonde – moderate dall’attrice e conduttrice radiofonica Rossella Brescia e dal giornalista ed esperto diaziendale Filippo Di Nardo – che hanno coinvolto esponenti dell’impresa, della ricerca e anche della politica, in un confronto a 360° intorno al tema scelto per l’occasione: Ilcome leva di engagement – quanto è importante la felicità oggi, argomento introdotto da un intervento ispirazionale di Antonio Fontanini, ...