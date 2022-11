(Di martedì 29 novembre 2022) Laboccia l'articolo 1Regione. In una sentenza firmata dalla giudice Daria De Petris, palazzoConsulta accoglie il ricorsopresidenza del Consiglio contro la disciplina approvata dall'assemblea legislativa regionale, nel 2021, che rendeva possibile il taglio colturale senza autorizzazione paesaggistica anche nelle aree vincolate con la sola eccezione di quelle di notevole interesse pubblico riguardanti in modo esclusivo i boschi. L'articolo proviene da Firenze Post.

Toscana, legge tagliaboschi: la bocciatura della Corte Costituzionale 81 nonché del disposto dell'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per salute e sicurezza sul lavoro in Toscana, l'Inail mette a disposizione un milione di euro per il finanziamento della ...La Corte Costituzionale boccia l'articolo 1 della Legge 'Tagliaboschi' della Regione Toscana. In una sentenza firmata dalla giudice Daria De Petris, palazzo della Consulta accoglie il ricorso della pr ...