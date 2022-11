Toscana | la Regione apre bando da 8 | 2 milioni per l’agricoltura di precisione

(Di martedì 29 novembre 2022) Laha destinato oltreper favorire e rendere più efficiente e sostenibile il processo produttivo in agricoltura, grazie a strategie di gestione dell'attività agricola basate su raccolta e elaborazione di dati ricavati con adeguate e moderne strumentazioni che stanno alla base del processo decisionale di come e quando intervenire in campo. L'articolo proviene da Firenze Post.

... è stata acquistata, spiegano dal centro di eccellenza cardiologico, "Grazie ad un ben oliato gioco di squadra della Fondazione Monasterio cone Fondazione Pisa". Una novità che apre ...L'evento è promosso dae Camera di Commercio di Firenze, mentre l'organizzazione è a cura diPromozione Turistica, PromoFirenze e Fondazione Sistema. Ad aprire la ...Un ciclo di incontri tra psicologi toscani e gli uomini della Guardia di Finanza in servizio in Toscana per “affrontare e risolvere problematiche riguardanti la sfera psicologica” e “per accrescere lo ...La Regione ha destinato oltre milioni per favorire e rendere più efficiente e sostenibile il processo produttivo in agricoltura, grazie a strategie di gestione dell'attività agricola basate su raccolt ...