Tortureremo le vostre famiglie Choc al Mondiale | chi scende in campo col terrore

(Di martedì 29 novembre 2022) La partita di questa sera tra Iran e Stati Uniti non sarà solo un match di calcio. No, alinla geopolitica e ancora una volta i diritti umani. Da decenni Washington è in continua lotta contro il regime delle ayatollah iraniane e ora che dalle parti di Teheran soffia il vento della rivolta, la sfida con gli Stati Uniti ha una altro significato. Da un lato la più grande democrazia del mondo, dall'altro un Paese che dagli anni Settanta deve piegarsi alla legge coranica. E su questa partita di calcio c'è l'ombra delle minacce ricevute dai giocatori proprio dal regime di Teheran prima della partita che si disputerà questa sera. Secondo quanto riferito dalla Cnn, "ledei giocatori della squadra di calcio iraniana ai Mondiali in Qatar sono state minacciate di arresto e tortura se i ...

Le famiglie dei giocatori della Nazionale dell'Iran ai Mondiali in Qatar 'sono state minacciate di arresto e tortura se i giocatori non si comporteranno bene prima della partita contro gli Stati Uniti'...