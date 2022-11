Torino | interesse per Sulemana del Verona

(Di martedì 29 novembre 2022) Ilè interessato a Ibrahim, centrocampista ghanese classe 2003 in forza all’Hellasin Serie A Ilsta studiano i possibili rinforzi in vista del calciomercato di gennaio. Secondo quanto riportato da il Corriere di, i granata sarebbero interessati a Ibrahimdell’Hellas. Il centrocampista ghenese classe 2003 si è messo in luce in questa prima parte di stagione in gialloblù, tanto da attirare l’attenzione del club granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio Hellas

L'ex Cagliari è oggi in forza al Fenerbahce e su di lui c'è anche l'del... secondo l'accusa della Procura di, una parte di quelle cifre in un momento successivo con ...cui il Consiglio d'Amministrazione deve rendere conto in quanto principali portatori d'. Le ... Torino, interesse per il giovane Sulemana Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Secondo le prime ricostruzioni gli atti relativi all’inchiesta della Procura di Torino erano giunti alla Figc nei giorni ... che mette al primo posto l'interesse della società. Il nuovo consiglio che ...