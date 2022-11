Tifosi Juve contro Bonolis | insulti e minacce | ma stavolta lui non c’entra niente

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 29 novembre 2022) Tutti, noto conduttore televisivo per delle presunte frasilantus; le cose, però, non stanno proprio così. AnsafotoQuanto successo in casantus, con le dimissioni del CDA, hanno causato un vero e proprio terremoto all’interno mondo bianconero. E’ ufficialmente iniziata una nuova era e l’obiettivo del club è quello di iniziare un nuovo ciclo che possa risultare vincente sia in Italia sia in ambito internazionale. E’ chiaro come, nonostante la presenza del mondiale in Qatar, la vicenda abbia portato delle reazioni con il web che si è letteralmente scatenato sulla questione. I più attivi sono stati, ovviamente, ibianconeri; diverse le reazioni considerando come, già in passato, la voglia di un cambio dirigenziale era alto ma ovviamente nessuno si ...