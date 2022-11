The Weeknd all’Ippodromo SNAI di Milano per l’unica data italiana

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 29 novembre 2022) del suo After Hours Til Dawn Tour L’artista certificato disco di diamante e vincitore di numerosi premi The, ha annunciato oggi nuove date per il suo After Hours Til Dawn Tour, che toccherà anche l’Italia il 26 luglio 2023 a, IppodromoLa Maura. Questa nuova parte del tour partirà il 10 giugno da Manchester, per proseguire in Europa e America Latina a Stoccolma, Amsterdam, Città del Messico, Rio de Janeiro e tante altre città prima di concludersi il 15 ottobre a Santiago, in Cile. La leg nordamericana del After Hours Til Dawn Tour, completamente sold out, è stata un incredibile successo, superando i record di presenze e incassando oltre 130 milioni di dollari. I biglietti perLa Maura di ...