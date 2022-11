(Di martedì 29 novembre 2022) Secondo le indiscrezioni raccolte dalla Reuters,è al lavoro per progettare una versione rinnovata di3. Si punta a ridurre i componenti necessari, semplificando le procedure di assemblaggio e rendendo piùla. Debutto atteso per fine 2023....

COSA CAMBIA Il rapporto di Reuters afferma che con il progetto 'Highland' siandare a ... Secondo quanto raccontato, per la versione rinnovata della Model 3,potrebbe riprendere alcuni ...Da allora, l'eccentrico patron diha iniziato a ricondividere contenuti presenti su Twitter ... ma non cidire il motivo " e di " applicare una tassa segreta del 30% su tutto ciò che si ... Tesla vuole rendere la produzione di Model 3 molto più economica Pare che Tesla stia lavorando ad una serie di interventi di rinnovamento per la Model 3. Questo, almeno, è quanto riporta un rapporto di Reuters che, ovviamente, come tutti i rapporti, va preso con le ...Elon Musk è il protagonista del web degli ultimi giorni; l'eclettico CEO infatti, ha affermato che potrebbe realizzare un Tesla Phone per sfidare Apple e Google.