Terremoto Juventus disastro per il calcio italiano Ulteriore vantaggio per la corsa scudetto del Napoli campione di buona amministrazione

Leggi su optimagazine

(Di martedì 29 novembre 2022) La notizia delle clamorose dimissioni del CdA dellaha ormai fatto il giro del mondo. La catastrofe dellail club più potente e tifato delscuote profondamente il. La situazione è in continua evoluzione e con il trascorrere delle ore emergono dettagli sul passato ed il futuro della. Sebbene il tribunale dei social media abbia già emesso il proprio verdetto di condanna o assoluzione nei riguardi della, in ragione della fede calcistica di ciascuno dei giudici da tastiera, ci vorrà del tempo per giungere alla fine della vicenda giudiziaria. Prima di allora ogni cittadino è innocente fino a sentenza passata in giudicato. Ed anche eventuali sanzioni della giustizia sportiva sono ...