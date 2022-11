Terremoto in casa Juventus | Agnelli saluta e se ne va!

(Di martedì 29 novembre 2022) Rivoluzione in: l‘intero consiglio di amministrazione, a partire dal presidente Andrea, si è dimesso! Una decisione maturata al termine di una lunga riunione del cda straordinario convocato ieri pomeriggio alla Continassa e dettata non solo dai problemi in campo, ma soprattutto da quelli legali ed economoci. Finisce così l’era di, 12

Nella giornata segnata daldirigenziale con le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione, inJuventus si lavora in vista del mercato di gennaio. Lunedì mattina, infatti, c'è stata una riunione tecnica ...21.00 - Un vero e propriosta per verificarsi inJuventus . Secondo quanto appreso da calciomercato.com , è in corso in questi minuti un Consiglio di Amministrazione straordinario del ...Prima, il leader grillino Giuseppe Conte ha sostenuto in tv che quello approvato dal governo M5S-Lega da lui presieduto nel 2018 non era un condono edilizio. Poi, dai grillini è cominciato un tiro al ...Nella giornata segnata dal terremoto dirigenziale con le dimissioni dell'intero consiglio di amministrazione, in casa Juventus si lavora in vista del mercato di gennaio. Lunedì mattina, infatti, c'è ...