Tennis | Che consolazione per la nazionale! E’ la prima volta che succede un evento simile

(Di martedì 29 novembre 2022) Gioia e dolore per la nazionale Italiana, nonostante l’eliminazione dalla Coppa Davis è arrivata l’amara, non era mai successo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM C’è chi la presa bene e chi invece ha aumentato il rimpianto per l’uscita dell’Italia in Coppa Davis, vedi Panatta che non le manda a dire a Volandri Questo articolo è stato pubblicatoSportnews.eu.

OA Sport

...30 Prisma Taranto - Modena 1 - 3 16:30 Perugia - Trentino 3 - 1 Visualizza SuperLega- ATP ... la scenaha spopolato in rete ......ai massimi livelli dopo un lungo infortunio' - ha debuttato in un'intervista riportata da365 - 'Ci saranno i migliori giocatori del mondo, quindi sarà un torneo di alto livello, visto... Tennis, Alexander Zverev: "Non voglio che il mio primo torneo dopo l'infortunio sia in Australia" C’è chi la presa bene e chi invece ha aumentato il rimpianto per l’uscita dell’Italia in Coppa Davis, vedi Panatta che non le manda a dire a Volandri riguardo la scelta di far scendere in campo un ...I giocatori si alternano a colpire la palla, che può rimbalzare una sola volta prima di essere colpita di nuovo.