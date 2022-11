Tennis | Alexander Zverev | “Non voglio che il mio primo torneo dopo l’infortunio sia in Australia”

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022) La necessità di giocare per. Il tedesco, costretto a un lungo stop per il grave infortunio alla caviglia subìto nel corso del match del Roland Garros contro Rafa Nadal, tornerà a giocare ufficialmente nei tornei del circuito ATP l’anno venturo. Tuttavia, vi sarà l’opportunità di vederlo in azione prima della chiusura del 2022. Il teutonico ha accettato la proposta di affrontare la Diriyah Cup in Arabia Saudita, undi esibizione che si terrà dall’8 al 10 dicembre. Un evento succulento dal punto di vista economico, tenendo conto dei tre milioni di dollari come montepremi, che avrà incontri di singolare e di doppio. Unche vedrà al via anche Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stan Wawrinka, Andrey Rublev, Cameron Norrie, Nick Kyrgios e Taylor Fritz. Tuttavia, l’interesse di Sasha sarà quello di ...