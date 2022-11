Taylor Mega al mare a fine novembre | la foto in costume striminzito è da capogiro

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 29 novembre 2022), poche ore dopo l'apparizione al Grande Fratello Vip, dove ha salutato l'amica Giaele de Donà, è volata dall'altra parte del mondo. Scopriamo dov'è andata e cos'ha pubblicato su Instagram. Lunedì 22Giaele de Donà ha ricevuto una visita graditissima all'interno della casa. La sua amica del cuoreè entrata per pochi minuti al Grande Fratello per salutarla e incoraggiarla ad andare avanti. La bombastica influencer è molto amica anche di Alberto De Pisis ma non ha potuto salutarlo dato che l'esperto di comunicazione era risultato positivo al Covid poche ore prima.e Giaele avrebbero avuto anche un'esperienza omosessuale la scorsa estate: "Eravamo a Capri, entrambe senza vestiti e qualcosa è successo". La 29enne friulana ha stabilito una sorta di ...