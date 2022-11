Super Mario Bros Il Film | il nuovo poster anticipa una location chiave del videogame

(Di martedì 29 novembre 2022) Undeldiuno dei luoghi più celebri del videogioco, che farà ritorno nel prossimo adattamento animato. In attesa dell'uscita deltrailer di. Il, atteso per le 23:00 ora italiana, undelunadel. Illumination ha pubblicato su Twitter undeldi. Ilche offre un primo sguardo all'iconica ...

Bros. Il Film è il prossimo attesissimo film di animazione della Nintendo , in collaborazione con Illumination , ambientato nel meraviglioso mondo ispirato al famoso gioco di...... in occasione dell'inaugurazione del nuovo LEGO Certified Store, con 50 euro di spesa in negozio, sarà possibile ricevere il character pack di LEGO(71419).Un nuovo poster del film di Super Mario Bros. anticipa uno dei luoghi più celebri del videogioco, che farà ritorno nel prossimo adattamento animato.Illumination ha pubblicato su Twitter un nuovo poster del film di Super Mario Bros. Il poster key art stuzzica la memoria dei fan del gioco ...