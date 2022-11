Striscia la notizia | Tapiro d’oro a Laura Boldrini | le anticipazioni di martedì 29 novembre

(Di martedì 29 novembre 2022) Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna ilche nel 2018, in occasione della decima edizione del MoneyGram Awards per imprenditori immigrati, premiò come migliore imprenditrice straniera Marie Therese Mukamitsindo, suocera di Aboubakar Soumahoro, oggi indagata per truffa aggravata e false fatturazioni nell’ambito dell’indagine della procura di Latina sulla gestione di due cooperative. «Io mi sono limitata a consegnare un premio che era stato deciso da una giuria d’onore di cui io non facevo parte», si difende, che aggiunge: «La giuria era composta dai rappresentanti di MoneyGram, delle associazioni degli artigiani, di Confindustria e delle piccole e medie ...

Intanto Soumahoro è intervenuto per smentire le dichiarazioni fatte da Mamadou Balde, ex attivista della Lega Braccianti, nel corso di una intervista ala. Balde, ex socio del ...la, sempre in prima linea in questi giorni nello scoprire nuove magagne della coop Karibu, con moglie e suocera del neo - deputato di Sinistra e Verdi indagate per irregolarità ...