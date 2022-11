Strappati davanti agli occhi | la rivelazione choc di Ballantini

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 novembre 2022) Quarant' anni di carriera, oltre settanta personaggi non solo interpretati ma impersonati e la dote più grande, di cui va più fiero, è proprio quella di nascondersi dietro di loro. Tanto da diventare semplicemente inimitabile. All'anagrafe risponde al nome e cognome di Dario. Famoso tra il grande pubblico per essere l'imitatore principe di Striscia La Notizia. Cinquantotto anni portati divinamente. Livornese di famiglia. Una vita intrisa nell'arte. Che sia un'imitazione o un quadro il palcoscenico resta sempre la vita fuori di sé. «Ci sono imitatori come Crozza che ci tengono a far riconoscere il comico che c'è dietro l'accenno di maschera. Io faccio esattamente il contrario. Ho trascorso una vita a inseguire questa passione». Imitatore e pittore in primis, diplomato al liceo artistico. Come nasce questo parallelismo? «Il parallelismo è nato ...