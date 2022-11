Sporting Lisbona | ufficiale il rinnovo del tencnico Ruben Amorim fino al 2026

(Di martedì 29 novembre 2022), tecnico dello, ha rinnovato il suo contratto col clubal. L’ufficialità è arrivata proprio dalla società portoghese, che ha reso noto di aver “rinnovato il contratto di, allenatore della prima squadra,al 30 giugno. Il tecnico, 37enne, si è unito a Frederico Varandas, presidente del consiglio di amministrazione del club, all’Estadio José Alvalade, per firmare ile per i festeggiare il nuovo contratto”. SportFace.

