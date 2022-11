ilmessaggero.it

... escursioni alla scoperta di palazzi nobiliari, eremi e castellinon è religiosità 'In una società che rimane molto razionale, efficientistica e pragmatica il bisogno di...... il che in realtàa elaborare i passaggi mentali per far accadere quella tal cosa. Quando una ... Aumentate la fortuna attraverso laMolte persone si rivolgono a un potere più grande ... Spiritualità aiuta la salute: ecco come meditazione e gentilezza cambiano il nostro dna