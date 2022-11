Spiderman | Across the Spiderverse | nuova foto della pellicola

I Marvel Studios hanno fornito nuovi dettagli suthe Spiderverse , sequel del fortunato progetto di animazione sull'Uomo Ragno del 2018 con i disegni dell'italiana Sara Pichelli. ......25) Peter Day at Midtown High (05:25) Undercroft Montage (01:35) Happy's Very Good Lawyer (01:35) The Spideys Hang Out (04:25) Featurettes Action Choreographythe Multiverse (06:25) A ...Spider-Man: Accross the Spider-verse arriverà il 2 giugno 2023 al cinema negli USA. Sony Pictures Animation ha ingaggiato Joaquim Dos Santos (Voltron: Legendary Defender, La leggenda di Korra), il ...Online è stata condivisa una nuova immagine del film animato Spider-Man: Across the Spider-Verse che ritrae il protagonista della storia.