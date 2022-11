Spider-Man – Homecoming | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 29 novembre 2022)-Man –: trama, cast e streaming delQuesta sera, martedì 29 novembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda-Man –del 2017 diretto e co-scritto da Jon Watts. Basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel Comics, ilè prodotto da Columbia Pictures, Marvel Studios e Pascal Pictures, e distribuito da Sony Pictures Releasing. Si tratta del secondo reboot del franchise cinematografico di-Man, e della sedicesima pellicola del Marvel Cinematic Universe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Dopo la battaglia di New York, Adrian Toomes guida una squadra di operai per ripulire la città e recuperare oggetti alieni dopo la battaglia, ma le loro operazioni vengono ...