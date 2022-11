Sondaggi politici | Il Partito Democratico scende sotto il 16%

(Di martedì 29 novembre 2022) Poteva essere la settimana dei grandi stravolgimenti nella percezione dell’elettorato. La settimana successiva agli annunci – da parte del governo Meloni – dell’abolizione (a partire dal 2024) del reddito di cittadinanza. La settimana del caso Soumahoro che ha condizionato le dinamiche e la dialettica interna alla coalizione di centrosinistra. Ma l’elettore medio italiano sembra non essere scalfito da quel che è accaduto negli ultimi giorni. Così come confermato daioggi. Le intenzioni di voto SWG per @TgLa7 pic.twitter.com/QCEwkuMG3U — SWG (@swg research) November 28, 2022oggi, prosegue il crollo verticale delRispetto alla scorsa settimana, la rilevazione di SWG per il Tg di La7 ha confermato una situazione di stallo con ...

... uno degli 'animali' più resistenti degli ultimi decenni. Nessuno o quasi ricorda il suo ... Senza l'alleanza con Carlo Calenda non sarebbe entrato in Parlamento, visto che tutti ilo ...M5S stabile, giù il Pd Fratelli d'Italia frena, il M5S non cresce, il Pd cala. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto. Il partito di Giorgia Meloni cede lo 0,...La rilevazione di SWG mette in evidenza una situazione di stallo tra le maggiori forze politiche del Parlamento ...Politica - Numeri che la tengono a debita distanza dalla seconda formazione per consensi, ossia il Movimento 5 Stelle che, come sette giorni fa, rimane stabile al 16,9%. Chi mostra la variazione ...