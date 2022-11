Sondaggi politici | Fdi perde qualcosa | ecco a chi va la fiducia degli elettori italiani

, Fratelli d'Italia resta saldamente in testa alle preferenze degli elettori italiani, cedendo solo uno 0,1% rispetto all'ultime rilevazione di una settimana fa, attestandosi al 30,3%.Elezioni regionali, sondaggio Scenari: nel Lazio FdI sfiora il 34%. In Lombardia centrodestra oltre il 50% Se l'opposizione deve stare attenta aiin vista dei nuovi appuntamenti ...Sondaggi politici, Fratelli d’Italia resta saldamente in testa alle preferenze degli elettori italiani, cedendo solo uno 0,1% rispetto all’ultime rilevazione di una settimana fa, attestandosi al 30,3% ...ROMA (ITALPRESS) – Aumenta il consenso per il partito della Premier Giorgia Meloni che si attesta al 31,4%, mentre il M5S supera il Pd e il Terzo polo raggiunge Forza Italia… Leggi ...