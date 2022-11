Sollevamento pesi | Corbu | “Su Pizzolato non ho voluto prendere rischi Zanni si è un po’ cullato | Ficco può cambiare categoria”

(Di martedì 29 novembre 2022) Sebastianoè intervenuto a Strength2U, appuntamento settimanale condotto da Claudio Cavosi su Sport2U, web tv di OA Sport: il DT della Nazionale italiana diha tracciato un bilancio degli Europei J/U23 ed ha presentato i Mondiali senior che chiuderanno la stagione. L’Italia agli Europei J/U23 ha conquistato ben 22 medaglie, con quattro titoli continentali: “Noi abbiamo utilizzato la competizione come test, non abbiamo fatto uno scarico prevedendo chissà che cosa, abbiamo fatto delle prove proprio in virtù del fatto che poi a dicembre abbiamo questo importante appuntamento per la qualificazione, quindi avevamo messo in conto il numero delle medaglie. Si tratta di un bel numero, però è pure vero che molti atleti li abbiamo lasciati a casa ed erano comunque medaglie importanti e potevano essere anche del metallo più pregiato“. Ai ...

