Sogna che il fidanzato la tradisce con la sorella | dopo 3 mesi lei gli dice che è incinta di lui

(Di martedì 29 novembre 2022) I sogni a volte si avverano. Ma non sempre quelli che ci auguriamo. Come è accaduto a Vittoria, che ha fantasticato per 3che lala tradiva con il, poi, un giorno, si sono ...

ilmattino.it

Il finale di questa è terribile: 'Peccatoun giorno il mio fidanzato si è presentato con lei dandomi la notiziaera incinta esattamente di 3 mesi'. 'L'esperienza di Vittoria, sempre più ...il fidanzato la tradisce con la sorella, il video 'Ho passato 3 mesi esatti a sognare il mio fidanzatomi tradiva con mia sorella', racconta attraverso il video Tik Tok . 'Ma avendo un ... Vittoria sogna che il fidanzato la tradisce con la sorella, dopo 3 mesi lei le dice che è incinta di lui I sogni a volte si avverano. Ma non sempre quelli che ci auguriamo. Come è accaduto a Vittoria, che ha fantasticato per 3 mesi che la sorella la tradiva con il fidanzato, poi, un giorno, ...I sogni a volte si avverano. Ma non sempre quelli che ci auguriamo. Come è accaduto a Vittoria, che ha fantasticato per 3 mesi che la sorella la tradiva con il fidanzato, poi, un giorno, ...