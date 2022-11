Snowboardcross | l’Italia verso l’esordio in Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 29 novembre 2022) È tutto pronto per l’inizio delladeldi. Si parte sulla pista di Les Deux Alpes, in Francia, con le qualifiche in programma venerdì 2 dicembre. Sono nove gli atleti azzurri al via: Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari, Tommaso Leoni e Michele Godino in campo maschile, Sofia Belingheri, Francesca Gallina, Raffaella Brutto e Caterina Carpano in quello femminile. Assente, invece, Michela Moioli, out a causa di un mal di schiena accusato durante l’ultimo raduno a Cervinia. (coni.it) (Foto FISI) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.