Snowboardcross | Coppa del Mondo 2022-2023 | i convocati dell’Italia per Les Deux Alpes Assente Michela Moioli

(Di martedì 29 novembre 2022) Inizia nel week-end, in Francia, a Les, ladeldi. Subito una bruttissima notizia per l’Italia: non ci sarà al via. L’azzurra, quattro volte vincitrice della sfera di cristallo, puntava in grande per questa stagione, ma ha riscontrato qualche dolore allo schiena nell’ultimo raduno a Cervinia, trovandosi costretta a rinunciare all’appuntamento transalpino. Questo zero in classifica potrebbe pesare tantissimo. Il Bel Paese si affida dunque all’altro medagliato olimpico: Omar Visintin. L’altoatesino sarà la stella della squadra maschile, con lui anche Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari, Tommaso Leoni, Michele Godino. Tra le donne spazio invece a Sofia Belingheri, Francesca Gallina, Raffaella Brutto e Caterina ...