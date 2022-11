Sky Sport schianta la Rai | in tempo reale spiega la frana Juventus e il ruolo di Elkann

(Di martedì 29 novembre 2022) Le dimissioni di Andrea Agnelli e del cda dellanon sono un terremoto, sono una. Non sono un fulmine a ciel sereno, una calamità naturale. Sono la logica conseguenza di una inchiesta della magistratura di Torino i cui pm avevano chiesto anche l’arresto di Andrea Agnelli. E delle indagini della Consob e della Guardia di Finanza. Un’inchiesta per falso in bilancio, non pizze e fichi. Fatta questa premessa, di fronte alladi ieri sera ci siamo ritrovati di fronte a due comportamenti giornalistici decisamente diversi. La Rai è apparsa completamente spiazzata. Il Circolo dei Mondiali – trasmissione di approfondimento-intrattenimento – aveva ospite il ct Roberto Mancini e aveva incentrato tutta la puntata su di lui. Hanno annaspato di fronte alla. Hanno provato a cavarsela ...

