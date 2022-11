Singapore abroga legge che puniva sesso gay | risaliva all’epoca coloniale

(Di martedì 29 novembre 2022) Il primo ministro Lee Hsien Loong ne aveva già promesso l’abolizione e oggi il parlamento dihato lache criminalizzava iltra uomini, cancellando una normativa di epocache è stata a lungo criticata come discriminatoria e stigmatizzante per la comunità Lgbtq. La norma sanzionava iltra uomini con un massimo di due anni di carcere, anche se non veniva applicata attivamente. Il Parlamento ha anche modificato la Costituzione per garantire che la Camera sia l’unico organo con l’autorità per definire cosa sia il matrimonio, che attualmente è esclusivo dei rapporti tra donne e uomini. “Laumilia e danneggia gli omosessuali“, aveva detto ieri il ministro della Giustizia Kasiviswanathan Shanmugam dopo un dibattito di due ...

Agenzia ANSA

