Siamo stati all’Istanbul Fashion Film Festival

(Di martedì 29 novembre 2022) Lo scorso weekend si è svolta l’ottava edizione dell’Istanbul, il primo e l’unico della città, che ha l’obiettivo di raccontare qual è lo stato delle cose nel mondo dei video che riguardano la moda con un respiro globale ma con un preciso punto di osservazione che ha a che fare con lo spirito della città. Città che peraltro, con i suoi altre 15 milioni di abitanti, potrebbe competere per volume con diversi. Città poi che per storia e geografia rappresenta un unicum fatto di stratificazioni e commistioni, concreto punto di incontro tra ciò che consideriamo occidente e ciò che consideriamo oriente. Dal 2015 quindi questoè diventato un punto di riferimento per la moda, il cinema e il design, con un programma completo die uno scambio diretto con ...

ivolleymagazine

...struttura già esistente che ha una giurisprudenza consolidata anche per i crimini che sono...se sostenere o meno Kiev nel suo obiettivo di riprendere la Crimea semplicemente perché non...ributtati indietro di ottant'anni e sembra che nessuna delle lezioni della nostra storia recente sia stata imparata... Mi auguro con tutto il cuore che non si debba attendere troppo a ... Pallavolo SuperLega – Anastasi: “Non siamo stati continui come dovremmo essere, ma bisogna essere utilitaristi, ci siamo presi i tre punti in palio” La replica del sostituto procuratore Terrile agli avvocati degli imputati nel processo sul crollo del Morandi: “L'aumento dei documenti è una bufala” ...(ANSA) - ROMA, 29 NOV - L'uomo che ieri aveva invaso il campo nel corso della partita dei Mondiali in Qatar Portogallo-Uruguay, con una bandiera arcobaleno e una maglietta a sostegno delle ...