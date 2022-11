Si toglie la vita Riccardo Blasi | aveva 24 anni | tragedia nel Reatino

(Di martedì 29 novembre 2022) RIETI – Si è tolto lacon la pistola del padre, un giovanne 24enne residente a San Giov, noto in zona per la sua passione per il basket. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri dalla famiglia, preoccupata perché non riuscivano a rintracciare il giovane. Sul fatale gesto indagano i carabinieri; sarà loro compito stabilire se si sia trattato di un gesto volontario. Nel tardo pomeriggio di ieri, il cadavere è stato rinvenuto a bordo strada al Terminillo, località Pian De Rosce. Stando alle prime indiscrezioni, il giovane avrebbe scoperto di essere affetto da SLA. I funerali avranno luogo domani pomeriggio a San Giov. Il messaggio di cordoglio della Real Sebastiani «La RSR apprende con incredulità e ...

