Serie A | Terremoto alla Juventus | si dimette il CdA e se ne va il presidente Agnelli

Leggi su justcalcio

(Di martedì 29 novembre 2022) 2022-11-28 22:45:37 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Il consiglio di amministrazione dellasi è dimesso in blocco. Alle prime indiscrezioni nel tardo pomeriggio sono seguite azioni ufficiali: ilAndreasuo vice Pavel Nedvedsi sono dimessi in serata l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, in consiglio straordinario tenutosiContinassa e i soci Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood. Ascolta l’episodio 11: Il coinvolgimento dell’agenzia nella ricerca Prismaaperta dProcura di Torino per falso in bilancio, e le ultime denunce della Consob, che hanno portatorevisione del ...