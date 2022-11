Serbia | preoccupano le condizioni di Milinkovic-Savic

(Di martedì 29 novembre 2022) Apprensione in casaper ledi Sergej. Il centrocampista è in dubbio per la Svizzera Dopo il duro colpo accusato contro il Brasile, Sergej Milinovicè in dubbio per-Svizzera. Il centrocampista della Lazio ha stretto i denti nella sfida contro il Camerun, ma le suenon sono migliorate. Saranno decisive i prossimi giorni per capire seriuscirà a strappare una maglia da titolare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il centrocampista è in dubbio per la Svizzera Dopo il duro colpo accusato contro il Brasile, Sergej Milinovic Savic è in dubbio per- Svizzera. Il centrocampista della Lazio ha stretto i denti ......la: "Partita difficile, ma era importante vincere. Complimenti alla squadra. Il primo passo è stato fatto, ne mancano sei". Nessun dettaglio in più sulla sua caviglia che avevai ...Apprensione in casa Serbia per le condizioni di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista è in dubbio per la Svizzera Dopo il duro colpo accusato contro il Brasile, Sergej Milinovic Savic è in dubbio ...Il sergente della Lazio è uscito malconcio dopo la partita con il Camerun: parte livida e dolorante, condizioni da valutare ...