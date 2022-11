Senza personale tecnico il Campidoglio butta i fondi | addio a 4 | 7 milioni al Municipio 10 L' assessore Catarci | ora assumiamo

AndriaViva

A Roma, dove i residenti sono quasi 3 milioni e il Municipio 10 è solo un decimo della Capitale, il decentramento doveva essere la soluzione ma non lo è affatto perché -negli uffici -...I pendolari: 'Abbandonatiun avviso'. Cosa sta succedendo I DISAGI Un malcontento che si è ... All'assenza delmalato si sono sommati infatti guasti tecnici e corse saltate nell'ora di ... Presidi della Polizia di Stato sempre più senza personale. Il grido di rabbia del SAP: «Non ci resta che piangere!» ANCONA - Per anni sono stati utilizzati come scuole, ospedali e impianti sportivi. Poi una volta dismessi sono finiti nel dimenticatoio diventando luoghi di rifugio per sbandati e senza ...“Grazie all’intervento della Corte dei Conti, oggi il Consiglio Regionale ha approvato in bilancio la norma grazie a cui in Arif, Agenzia Regionale con personalità giuridica di diritto pubblico, si fa ...