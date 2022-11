Senegal | Koulibaly | 'Mané è una leggenda | ma abbiamo sempre creduto agli ottavi'

18.00 Ilpassa il turno grazie ad una rete di. Qualificazione meritata per uno scontro diretto praticamente dominato. 92+6 Finisce la partita, Ecuador -1 - 2. Passa ilcome ...Nella ripresa pareggia Caicedo, ma dopo due minuti decide un gran gol di. Ilaffronterà la vincente del girone B Comments commentsKoulibaly ha scritto il numero 19 sulla fascia da capitano in onore a Pape Bouba Diop, eroe dell'ultima qualificazione del Senegal agli ottavi del Mondiale ...Il gol "Sono davvero felice, è il mio primo gol in nazionale. È fantastico segnare un gol al Mondiale, sono felice. Voglio continuare così".