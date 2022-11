Senegal | Koulibaly | «Fantastico segnare un gol al Mondiale Un pensiero anche a Ischia»

(Di martedì 29 novembre 2022) Kalidou, difensore e capitano del, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria sull’Ecuador Kalidou, difensore e capitano del, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria sull’Ecuador. Le sue dichiarazioni: «Sapevamo non sarebbe stata una partita facile ma siamo riusciti a vincere con determinazione. Siamo un gruppo forte e con tanti giovani interessanti. Questa vittoria è per lui e Pape Bouba Diop. Unper quello che è successo. Gol?ai Mondiali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Queste sono le parole didopo la partita delriportate da Reuters: "Questa vittoria e questo trofeo (man - of - the - match) sono per la famiglia di Papa Bouba Diop, questo è un ...Non è la prima volta per il, rivelazione assoluta nel 2002 quando da debuttante raggiunse i ... Il suo ricordo è stato al centro dell'impresa die ...Questi i risultati delle gare delle 16 tra Paesi Bassi-Qatar e Ecuador-Senegal. OLANDA-QATAR 2-0 - L'Olanda batte il Qatar 2-0 in una partita dal sapore di amichevole internazionale e ...Una dedica speciale per l'isola di Ischia gravemente colpita dall'alluvione di domenica scorsa: l'ha inviata Kalidou Koulibaly al termine della gara vinta per 2-1 contro l'Ecuador ...