“Sei un cogl…” “Maleducato!” Scontro e insulti tra il legista Candiani e il renziano Migliore video

(Di martedì 29 novembre 2022) Volano parole grosse, in tv, Stefano(Lega) e Gennaro(Italia Viva), nel giorno in cui si discute, All’aria che tira di Mirta Merlino, del disastro ambientale di Ischia. Illancia accuse generiche al governo, il leghista lo accusa di sciacallaggio e poi parte con un improperio: “Non fare il! Ma vergognati! Speculare sulla miseria della gente è ignobile”, “Ti devi scusare, sei unState mettendo sottosopra il Paese”. Un duetto molto spiacevole che prosegue con accuse reciproche e la richiesta di scuse da parte di, che non arrivano. “Stai zitto!”, dice ilal leghista, che replica: “Ma vai a quel paese!”. L'articolo Secolo d'Italia.

... "Migliore, non fare il**ne, la coperta era corta anche prima". "Come ti permetti ribatte l'uomo in studio infastidito Non sai cosa dire e attacchi con l'insulto. Ti devi scusare,un ...Ti devi scusare adesso!un maleducato e non sai cosa stai facendo. State mettendo sottosopra un Paese, siccome non hai risposte pensi di insultare il tuo interlocutore ", ha strillato Migliore, ...