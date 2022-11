Scommesse Mondiali | ecco il pronostico di Australia - Danimarca

Terza e ultima giornata del gruppo D . All' Al Janoub Stadium di Al Wakrah Australia e Danimarca si giocano l'accesso agli ottavi di finale del Mondiale . I "Socceros" scenderanno in campo con un ...In particolare lesi concentrano sui tre temi 'reduce', mirato al risparmio energetico, '... per poter entrare a far parte delle economieavanzate, mentre il 51% ritiene che le ...Se la Tunisia non dovesse battere la Francia ai "Socceros" basterà pareggiare contro la Danimarca per accedere agli ottavi ...E’ l’ultima partita della fase a gironi del Gruppo E quella tra Giappone e Spagna che vedrà affrontarsi due Nazionali giovedì 1 dicembre 2022 alle ore 20:00 italiane. Una partita che è possibile trova ...