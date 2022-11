Sciopero Ryanair 2 dicembre 2022 | orari e voli a rischio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 novembre 2022) Loindetto per venerdì 2coinvolgerà non solo treni, scuole, sanità e taxi, ma anche gli aerei. Si tratta, infatti, di unonazionale generale che riguarderà vari settori sia pubblici sia privati. Una manifestazione con la quale si intende chiedere il rinnovo dei contratti e l’adeguamento dei salari e l’adozione per ridurre le spese di energia e beni di prima necessità. Locoinvolge vari settori Locoinvolgerà tutta l’Italia e prevede la sospensione di vari servizi. Anche Trenitalia aderisce alla manifestazione dalle 21 del 1alle 21 del giorno successivo. Per quanto riguarda, invece, comparto aereo e marittimo i dipendenti potranno mancare da lavoro per l’intera giornata del 2. Ma quali sono i ...