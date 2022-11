“Schiaccia la paura” | Elisabetta Mazzeo racconta il suo nuovo libro

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 29 novembre 2022) Laè la mia compagna di vita. Di giorno e di notte. Una compagna che cerco, con altalenanti risultati, di trattare come amica, con la speranza di non farmi sopraffare. Ho sempre cercato di tenerla a bada e ci ero abbastanza riuscita finché non mi ha fatto vedere il suo vero volto. Due volte nell’arco di un anno. Lanello sguardo di mio papà che si è spento davanti ai miei occhi. E ladi morire subito dopo aver dato alla luce la mia seconda bambina. Queste due paure mi hanno letteralmenteto. Stop. Riavvolgi. Laè la mia compagna di vita. Ok, lo ammetto: a questo punto sono crollato. Come professionista e soprattutto come amico al quale è toccato l’arduo, ma splendido, compito di radiografare una persona che stima. L’intervista è un’arte: tutti la possono fare ...